وزير النقل يبحث مع نظيره الكندي التعاون المشترك في شتى المجالات

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير نظيره الكندي عمر الجبرة لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل المصري علي عمق العلاقات المصرية الكندية، مشيراً إلي التطلع إلي التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

ومن جانبه أشاد وزير النقل الكندي بالإنجازات الكبيرة والمشروعات الضخمة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية وشبكة الطرق ووسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

كما قدم الوزير الكندي التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري بالنجاح الباهر لمؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، مشيراً إلي التطلع للتعاون مع الجانب المصري في كافة مجالات النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر.

ثم تباحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث أكد وزير النقل الكندي علي أن الجانب الكندي سينفذ مشروع نقل سككي بطول 1000 كم يمر بالعديد من المدن الكندية وسيتم طرح الأعمال التنفيذية عن طريق طرح عام.

فأشار وزير النقل المصري إلي أن الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتيه ستتقدم لهذا الطرح بما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية مثل ليبيا والعراق وتنزانيا وغيرها من الدول وأن هذه الشركات ستتحالف في هذا الطرح مع شركات عالمية.

كامل الوزير: خطة كبيرة وشامله لتطوير كافة قطاعات النقل في مصر

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك مجالات أخري يمكن أن تمثل نقطة إنطلاقه قوية للتعاون المشترك خاصة مع وجود خطة كبيرة وشامله لتطوير كافة قطاعات النقل، مشيراً إلي أن هذه المجالات تتمثل في التعاون في إقامة مصنع في مصر لتوطين صناعات عربات السكك الحديدية والمترو وكذلك إنشاء مصنع في مصر لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية بالإضافة إلي إمكانية التعاون في مجال وإدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ المصرية خاصة مع ما يشهده هذا القطاع من تطور كبير تنفيذاً لتوجيهات القياده السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات.

وأتفق الجانبان علي تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لدراسة أوجه التعاون المشترك التي يمكن البدء بها في قطاعات النقل المختلفة.