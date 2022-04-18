قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة الدوحة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تأتي الزيارة تلبية للدعوة الموجهة من جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري.

استهل الفريق مهندس كامل الوزير زيارته بلقاء جاسم بن سيف السليطي بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة أعقبه جلسه مباحثات موسعة تم خلالها تناول تفعيل الشراكه بين الجانبين في مجالات النقل المختلفه، خاصة في مجال النقل البحري والتحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقة للبيئة.

وأوضح أن مصر تقوم بتنفيذ خطه شامله لانشاء وسائل النقل الاخضر المستدام الصديق للبيئة، مشيرا إلى استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)، وغرب النيل (السادس من أكتوبر) بإجمالي أطوال يبلغ 98.5 كم، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عدلي منصور/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان بطول 103.3 كم الجاري تشغيله تجريبيا حاليا، تمهيدا لوضعه في التشغيل الفعلي في يونيو المقبل، وكذلك شبكة القطارات الكهربائية السريعة المكونة من 3 خطوط، والتي تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال يصل إلى 2000 كم.

وأضاف وزير النقل أن هناك جهودا اتخذتها مصر للنهوض بوسائل المواصلات باستخدام مصادر الطاقه النظيفه ووسائل النقل الصديقه للبيئة، وتحويل وسائل النقل العام الى وسائل نقل عام أخضر مستدام، اتصالا باستضافه مصر للدوره 27 لمؤتمر وقمة الأمم المتحده لتغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.

كامل الوزير يبحث مع رئيس الوزراء القطرى تشجيع الشراكة والاستثمار في مجالات النقل المختلفة

وأعقب ذلك لقاء الفريق مهندس كامل الوزير مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع الشراكه والاستثمار في مجالات النقل المختلفه.

وعلى هامش الزيارة قام الوزير بزياره شركه السكك الحديدية القطرية “الريل” المسئولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها في قطر.

كما قام جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري والفريق مهندس كامل الوزير بزيارة لكل من مشروع مترو الدوحة ومحطة حافلات منطقة السودان، حيث اطلعا خلالها على العمليات التشغيلية في محطات المترو، وقد استمع إلى شرح عن مكونات محطه حافلات السودان والخطه التشغيليه للحافلات الكهربائية من مسؤولي الوزارة.

وتاتي زيارة الفريق مهندس كامل الوزير إلى الدوحة من أوائل زيارات كبار المسئولين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والشراكة في قطاع النقل.