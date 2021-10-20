نقل وملاحة

وزير النقل يجتمع بنظيره القطري ويؤكد : ميناء السخنة ممكن أن يشكل مثالا للتعاون المشترك ليصبح الأكبر على البحر الأحمر

على هامش اجتماعات وزراء النقل العرب
منتصر محمود 1:54 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 1:54 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وفي بداية اللقاء أشاد وزير النقل المصري بنتائج اجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب وبروح التعاون والإخاء بين جميع الدول العربية وتسابقها لتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصلحة المواطن العربي.

وأكد وزير النقل القطري على أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري، مشيراً الى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد وفقا لاحدث النظم العالمية مع انشاء شركة لادارة وتشغيل الموانئ.

اقرأ أيضا  «مدبولى» لنائب رئيس البنك الأوروبى للإعمار : قمنا بإصلاحات لإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص

و أشار وزير النقل المصري إلى النهضة الكبيرة التي يتم تحقيقها في مصر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا الى ترحيبه بامكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لافتا الى ان ميناء السخنة من الممكن ان يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال اعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يستعرض جهود القضاء على المناطق غير الآمنة

وفي ختام الاجتماع وجه وزير المواصلات القطري الدعوة لنظيره المصري لزيارة الموانىء البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال كما دعا الفريق مهندس كامل الوزير نظيره القطري لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA2021.

والذي ستنطلق فاعلياته بالقاهرة 7 نوفمبر القادم بمشاركة كبريات الشركات العالميه المتخصصه في مجال النقل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

ملف الكاتب منتصر محمود

اقرأ أيضاً

«فاميلي كورب» للنقل تتوسع في السوق المصرية باستثمارات 10 ملايين جنيه

المرسي عزت 1:38 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

تصدير 3850 طن أسمنت أبيض و5 آلاف طن صودا كاوية من موانئ بورسعيد والعريش

أماني العزازي 12:45 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

«المالية» توافق على إضافة 640 ألف متر مربع من «السخنة» لصالح «موانئ دبى»

السيد فؤاد 9:32 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

«بتروجيت» تنتهى من تنفيذ المرحلة الثالثة من تدعيم أرصفة دمياط لتداول الحاويات

السيد فؤاد 7:35 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

«التوريدات البحرية» تعترض على شرط «الأيزو» والاشتراك بالغرفة لتجديد الترخيص

السيد فؤاد 7:33 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 20-10-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21