وزير النقل يبحث مع نظيره السويدي مشروع الحافلات السريعة

شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اليوم في فاعليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق والذي يقام بالسويد. ﻿

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير البنية التحتية السويدي Tomas Eneroth، حيث حرص الوزير السويدي على أن يستهل مقابلاته بلقاء وزير النقل المصري وذلك ضمن سلسلة المقابلات التي يجريها على مدار اليوم.

وخلال لقاء وزير النقل المهندس كامل الوزير، تم التباحث حول فرص التعاون المشتركة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجالي النقل وسلامة الطرق والاقتراب من تطبيق الرؤية الصفرية للحد من الوفيات والاصابات على الطرق بدعم من السويد وبالأخص على مستوى الأكاديمية السويدية للرؤية الصفرية.

لتكون مصر أول دولة على المستوى الأفريقي والشرق الأوسط تستفيد من برامج الأكاديمية، إضافة إلى بحث استثمارات الشركات السويدية المختلفة وعلى رأسها Volvo وScania للتعاون مع مصر في مجالات النقل وسلامة الطرق عن طريق مشروع الحافلات السريعة BRT.

كما حرص وزير النقل على استعراض التطور الذي وصلت اليه مصر في مجال تصميمات وبناء الطرق وتطوير قطاع النقل والأليات التي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقها للوصول إلى مستويات متقدمة في هذه المجالات.

كما دعا وزير النقل نظيره السويدي لزيارة مصر للتعرف على المشروعات القومية المصرية التي تم إنشاؤها مؤخرا.

ورحبت السويد من جانبها بمشاركة خبراتها مع الجانب المصري للتنويع بين عناصر النقل وتطبيقات سلامة النقل والتكنولوجيا وعلى رأسها تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.