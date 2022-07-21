وزير النقل يبحث مع نائب رئيس «جايكا» تدعيم التعاون فى مجال مترو الأنفاق

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ياماناكا شينشي نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق.

وفي بداية اللقاء قدم وزير النقل بالإنابة عن نفسه وعن كل العاملين بالوزارة التعازي في وفاة رئيس الوزارة الياباني السابق شينزو آبي والذي وصفه بأنه كان رجلاً محباً للسلام والتنمية ولمصر، مشيرا إلي أن مصر كانت قد أطلقت اسمه قبل ذلك علي محور مروري هام في القاهرة وهو محور (شينزو آبي) تقديرا لدور الرجل في التعاون الكبير مع مصر.

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، لافتا إلى تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكتولوجيا حديثة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) عن سعادته الكبيرة بزيارة مصر، مشيدا بالتطور الهائل والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي، مؤكدا سعادته بزيارة وتفقد وإستقلال القطار الكهربائي الخفيف “LRT” من محطة عدلي منصور حتي محطة العبور وكذلك زيارته إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناقش الجانبان في الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة)، والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات (المقاولون العرب – بتروجيت – كونكورد – حسن علام)، حيث تم تسليم المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تم تسليم جزئى.

ويتم حاليا تنفيذ أعمال الحوائط الجانبية والحوائط الخرسانية للمحطات، وتنفيذ أعمال بلاطة السقف لبعض المحطات، وتم التأكيد على المتابعة الدقيقة من استشاري المشروع لجميع مراحل التنفيذ ووضع الحلول الفورية لكافة الصعوبات الفنية، ومتابعة دفع معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحيوي الهام والالتزام بالخطة الزمنية المحددة للمشروع.

بحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للخط الرابع بـ«المترو»

كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة – الفسطاط)، ومناقشة ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات (ميتسوبيشى/أوراسكوم)، وتم دخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حاليا أعمال التصميمات.

وبحث وزير النقل مع نائب رئيس “جايكا” آخر المستجدات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة، حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا للمشروع، وسيتم التوريد خلال 72 شهرا شاملة فترة التشغيل التجريبى، كما سيتم تقديم خدمة الصيانة للقطارات لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نهو الأعمال، ودخل العقد حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وفي ختام الاجتماع تم بحث تقديم الجانب الياباني لمنحة وتمويل لدراسة لمد المرحلة الأولى من المشروع جنوبا لمسافة 4.5 كم سطحيا ليخدم قطاعات مدينة 6 أكتوبر (جنوب طريق الواحات البحرية ”المنطقة السكنية“).

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو يبلغ طولها حوالي 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية ومحطة سطحية) وتمتد من المحطة التبادلية “حدائق الأشجار” غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة عمرو بن العاص بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، وتحقق المرحلة الأولى خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.