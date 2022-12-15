وزير النقل يبحث مع مسئول بريطاني تعزيز التعاون في مختلف المجالات

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير – في ختام زيارته للمملكة المتحدة – جيفري دونالدسون ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات، لا سيما مجالات النقل بمختلف انواعه.

واشار وزير النقل إلى تعدد المشروعات والفرص المتاحة فى مصر فى مجال النقل، داعيا الحكومة البريطانية إلى المزيد من التشجيع والدعم للشركات البريطانية للانخراط فى هذه المشروعات والاستفادة من الفرص المتاحة فى مصر.

كما أعرب عن ترحيب مصر بالعمل مع الشركات البريطانية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها.

وأشار الوزير إلى التعاون القائم بين البلدين فى مجال تصنيع عربات خطى المونوريل، وبمشاركة هيئة تمويل الصادرات البريطانية، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل نموذجا للتعاون يمكن محاكاته فى عدة مشروعات كبرى يتم تنفيذها فى مجال النقل فى مصر.

ومن جهته أعرب ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر عن تطلع المملكة المتحدة الى تعميق التعاون والعمل المشترك مع مصر فى المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف مجالات النقل والبنية الأساسية، وذلك بهدف تحقيق الازدهار فى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة بها.

وقدم دونالدسون تهنئة الحكومة البريطانية لمصر بمناسبة نجاح مؤتمر تغير المناخ الذى استضافته فى شرم الشيخ، مشيرا لمشاركة رئيس الوزراء ريشى سوناك فى الموتمر، ولقائه مع الرئيس السيسي، مؤكدا رغبة المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.