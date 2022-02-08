نقل وملاحة

وزير النقل يبحث مع مجموعة بن عمير القابضة إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT

تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات للأتوبيس السريع
محمود محسن 5:09 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 5:09 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع محمد بن عمير رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة، حيث أعرب رئيس الشركة عن إهتمام مجموعة بن عمير  لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر مع المشاركة في الاستثمارات المطلوبة للمشروع، خاصة أن الشركة تعتبر هي المسئولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكل أنواعها، وحالياً حصلت علي امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا.

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يأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة في مصر بكل أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنيين والحصول علي أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل، فيما يخص تنفيذ البنيه التحتية لهذه المشروعات وخاصة مع اهتمام عدد كبير من التحالفات العالمية بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات ”BRT”.

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جدير بالذكر أن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق، وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به.

وذكر وزير النقل أن تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع “BRT”، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات (السويس – موقف العاشر – المرج – مسطرد – بهتيم – تقاطع الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى).

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وأشار الوزير إلى أن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات ”BRT”، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وزير النقل
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
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بقلم محمود محسن

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