وزير النقل يبحث مع شركة عالمية التعاون في إدارة الموانئ والسكك الحديدية

مدحت إسماعيلبحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد شركة "ساب" العالمية (SAP) التعاون في مجال التطبيقات الذكية في إدارة الموانىء والسكك الحديدية، في حضور قيادات وزارة النقل وممثلين من الموانئ البحرية التابعة للوزارة ومسؤولي هيئة السكك الحديدية.استعرضت الشركة أحدث الأنظمة الخاصة بالتطبيق الذكي

مدحت إسماعيل

بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد شركة “ساب” العالمية (SAP) التعاون في مجال التطبيقات الذكية في إدارة الموانىء والسكك الحديدية، في حضور قيادات وزارة النقل وممثلين من الموانئ البحرية التابعة للوزارة ومسؤولي هيئة السكك الحديدية.

استعرضت الشركة أحدث الأنظمة الخاصة بالتطبيق الذكي لإدارة الموانىء من خلال غرفة ذكية يمكن من خلالها متابعة مؤشرات الميناء ومقارنتها بالموانئ الأخرى وكذلك مقارنتها بالمؤشرات العالمية، وعمل دراسة جدوى لمشروعات التوسع في موانئ الدولة بشكل متكامل على مستوى كل الموانئ، بالاضافة إلى متابعة تأثير بعض القرارات مثل زيادة أو تخفيض الرسوم على دخل الميناء أو قرار فصل معدة عن العمل لصيانتها وتأثير ذلك على تأخير المراكب أو زيادة الرسوم.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه إدارة الموانئ ومحطات الحاويات بها وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات للتصدي لهذه التحديات، وفوائد تطبيق الفاتورة الموحدة لتسهيل الإجراءات وتطبيق قواعد الشفافية والحوكمة مع مختلف المتعاملين بالموانئ.

وعرضت الشركة أحد نماذج التطبيقات الذكية وهي تجربة ميناء هامبورج الألماني في إدارة مجموعة محطات حاويات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي، مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 56% باستخدام نفس الموارد.

وقال الدكتور هشام عرفات خلال الاجتماع إن الموانئ يجب أن تدار من خلال مثل هذه التطبيقات لقياس كفاءة الموانئ ورفع طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن استخدام المحاكاة Simulation أصبح ضرورة حتمية لاتخاذ قرارات المشروعات الاستثمارية لدراسة جدوى اي مشروع.

وأوضح أن التحدي في مثل هذه التطبيقات هو العنصر البشري الذي يجب أن يخضع لبرامج تطوير وتدريب لاستخدام مثل هذه المنظومة، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على هذه التطبيقات في مختلف مجالات النقل مثل السكك الحديدية مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لكل الموارد لزيادة كفاءتها الاقتصادية.