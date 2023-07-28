وزير النقل يبحث مع شركة جانز تحويل مصر لمركز صناعة لعربات السكة الحديد

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته للمجر، شابا تورو رئيس شركة جانز مافاج المجرية الموردة لـ 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد ، وذلك بحضور محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر.

تناولت المباحثات متابعة جدول توريد عربات الصفقة من المجر، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقا لشروط العقد، فضلا عن بحث سبل التصنيع المشترك بين شركة جانز مافاج المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) وخاصة في توطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة توطين تتجاوز 90% وعلى أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد وزير النقل أهمية هذه الخطوة خاصة وأنها تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة فى مصر بجميع انواعها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق لأحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة 1350عربة سكة حديد جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة وتتكون صفقة الـ(1350) عربة جديدة من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

كامل الوزير يتفقد خطوط الانتاج المختلفة بالشركة

كما تفقد الوزير مصنع الشركة بدوناكيسي المخصص لانتاج عربات السكك الحديدية الجاري توريدها، حيث تفقد خطوط الانتاج المختلفة بالشركة والاطلاع على عربات الدرجة الاولي والثانية المكيفة الجاري تصنيعها حاليا. ووجه وزير النقل بالعديد من التحسينات المطلوب اضافتها على العربات لتقديم افضل خدمة لركاب السكك الحديدية في ضوء خطة تطوير أسطول عربات السكك الحديدية.

ثم توجه وزير النقل الى مصنع الشركة بمدينة سول نوك والمخصص لتصنيع وصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية التي يتم توريدها لسكك حديد المجر، حيث تفقد خطوط الصيانة والعمرة وكذلك تم تفقد احدى العربات الاولي الفاخرة التي تم انتاجها بمصنع الشركة.

واكد الفريق مهندس وزير النقل على ضرورة العمل على تصنيع هذه النوعية من العربات بمصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بورسعيد مع العمل على تصدير العربات التي سيتم انتاجها بمصنع نيرك الى الخارج وتصنيع وتوريد احتياجات السكة الحديد من هذه العربات توفيرا للعملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية.