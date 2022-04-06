وزير النقل يبحث مع سفير كازاخستان التعاون في السكك الحديدية

تكثيف اللقاءات بين المختصين من الوزارتين لبحث أوجه التعاون المشترك التي يمكن البدء فيها

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خيرات لما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء سانرهار اوليكهانوف مستشار السفارة واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسفير أحمد رزق مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي.

في بداية اللقاء تبادل الجانبان التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم، وأكد سفير جمهورية كازاخستان أن القيادة السياسية وجهت زيادة التعاون مع مصر في كافة المجالات ومنها النقل، وأن هناك اهتمام كبير من الجانب الكازاخستاني في التعاون المشترك في مجال النقل البحري، لزيادة حجم المبادلات التجارية عن طريق نقل البضائع من كازاخستان للسكك الحديدية الي الصين، حيث يوجد ميناء بحري لها يتبع كازاخستان ثم إلى مصر، والعكس من الصادرات الواردة من مصر، وخاصة وانها بوابة لكافة الدول الأفريقية بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون في مجال السكك الحديدية.

ورحب وزير النقل الذي اكد على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري، لزيادة حجم المبادلات التجارية، أو في الفرص الاستثمارية المتاحة في الموانئ البحرية مثل إدارة وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض والأرصفه.

وأشار وزير النقل إلى انه مع التطور الكبير الذي تشهده مجال السكك الحديدية في مصر، فإن مجال التعاون في إقامة مصنع لتصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية من الممكن أن يشكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك، خاصة وأن القيادة السياسية وجهت بالعمل على توطين هذه الصناعة في مصر.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الوزارتين، لبحث أوجه التعاون المشترك التي يمكن البدء فيها، ووضع مسودة نهائية لمذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجالات النقل المختلفة.