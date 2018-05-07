وزير النقل يبحث مع سفير الهند دعم التعاون المشترك

المال -خاصاستقبل هشام عرفات وزير النقل، سانجاي باتاتشاريا السفير الهندي بالقاهرة لبحث سبل دعم علاقات التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في مصر وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بين الجانبين، وحضر اللقاء الدكتور /عمرو شعت مساعد وزير النقل والسفير /محمود علام مستشار الوزارة للتعاون

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استقبل هشام عرفات وزير النقل، سانجاي باتاتشاريا السفير الهندي بالقاهرة لبحث سبل دعم علاقات التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في مصر وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بين الجانبين، وحضر اللقاء الدكتور /عمرو شعت مساعد وزير النقل والسفير /محمود علام مستشار الوزارة للتعاون الدولي و قيادات وزارة النقل والسكك الحديدية.

في بداية اللقاء استعرض الوزير أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مختلف القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة بها، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية والموانئ الجافة التي سيتم طرحها للاستثمار مثل الموانئ الحافة في العاشر من رمضان وبرج العرب وبني سويف ،حيث أبدى الجانب الهندي اهتمامه الشديد للتعاون مع وزارة النقل المصرية في هذا المجال.

ثم استعرض الجانبان التعاون القائم في مجال السكك الحديدية والمتمثلة في تنفيذ شركة كيرنكس الهندية لتطوير عدد ١٣٦ مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الاوتوماتيك والتي تم الانتهاء من عدد ١٠٥ مزلقانات منها، حيث لفت الوزير الى ضرورة ضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع المهم الذى يساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية

ومن جانبه أشاد السفير الهندى بالمناخ الاستثمارى، مشيرا الى امكانية تمويل عدد من مشروعات البنية الأساسية في مختلف مشروعات النقل بمصر.