نقل وملاحة

وزير النقل يبحث مع السفير الياباني سرعة توريد وتصنيع قطارات الخط الرابع للمترو

ويناقش إعادة تأهيل 35 قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق
مدحت إسماعيل 12:38 م, السبت, 26 ديسمبر 20 12:38 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق.

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل خاصة في مشروعات مترو الأنفاق.

ثم ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفني المقدًّم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية 412 CP للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

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حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسئولي شركة ميتسوبيشي لسرعة توقيع العقد خاصة بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع

وزير النقل يبحث إعادة تأهيل 35 قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع صيانة وعمرة عدد 35 قطار من الأسطول الحالي للخط الثاني للمترو والتي سبق توريدها من شركة ميتسوبيشي اليابانية بدءا من عام 1996 .

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حيث أكد الوزير أهمية أعمال الصيانة والعمرات والتطوير لهذه القطارات بما يساهم في زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلي، بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأكد الوزير أهمية التنسيق مع شركة نيرك في إعادة تأهيل هذه القطارات وهو ما يتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتي نيرك وميتسوبيشي لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز في هذا المجال.

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وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الأسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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