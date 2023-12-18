وزير النقل يبحث مع السفير الياباني بالقاهرة تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

حضر اللقاء ماتسونجا هيديكي المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا وتوياما كي – نائب المدير الإقليمي، والذي سيتسلم مهام عمله الشهر القادم خلفا لـ ماتسونجا هيديكي.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

من جانبه، أكد السفير الياباني بالقاهرة علي سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.

وتناولت المباحثات التعاون المستقبلي بين وزارة النقل والچايكا اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس مصري علي تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة مثل (القاهرة – طنطا – الزقازيق – المنصورة و…… ) حيث أكد ماتسونجا هيديكي علي التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأن المهندسين المصريين يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم.

وتباحث الجانبان حول التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتي الفسطاط بطول 19كم لعدد 17 محطة، سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة) او فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة – الفسطاط).

وتطرقت المباحثات إلي التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم الاتفاق علي بدء دراسات الجدوى للمرحلتين إبريل 2024 مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في انشاء مصانع للجانب الياباني في مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الاوسط.

وأكد الوزير أن وزارة النقل بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وفي ختام الاجتماع ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافه 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.