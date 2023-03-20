وزير النقل يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة تسيير خط «رورو» بين البلدين

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير هان ماوريتس سخابلفد سفير دولة هولندا بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة النقل البحري والنهري.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الهولندي في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً التطلع إلى التعاون مع الجانب الهولندي في كل مجالات النقل، خاصة مع النهضة الكبيرة التي يعيشها القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التقدم الكبير للجانب الهولندي في شتي قطاعات النقل.

من جانبه، أعرب السفير الهولندي عن سعادته لزيارة مقر

بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول وزارة يقوم بزيارتها بعد انتقال الوزارات للعمل من داخل مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بما تشهده مصر من تقدم كبير في مجال النقل.

وتباحث الجانبان في التعاون في مجال النقل البحري من خلال التعاون في مجال تعبئة وتغليف وتصدير الخضروات المصرية إلي هولندا عبر حاويات مبردة يتم نقلها بتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية (دمياط – الإسكندرية) وميناء روتردام بهولندا.

وأكد وزير النقل أن الوزارة سوف توفر كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا المشروع خاصة وأن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتطوير قطاع النقل البحري بمصر وتطوير الأسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات، مشيراً إلي التعاون المصري السعودي في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والخضروات والفواكه إلي السعودية، وكذلك المباحثات الجارية مع الجانب الإيطالي لتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانئ المصرية وميناء تريستا بإيطاليا، لافتاً إلي التعاون الكبير بين الموانئ المصرية وكبريات الخطوط الملاحية العالمية.

لدينا خطة طموحة لتعظيم الإستفادة من النقل النهري في نقل الركاب والبضائع

كما تباحث الجانبان في التعاون في مجال النقل النهري وخاصة مع التقدم الكبير لهولندا في هذا المجال، حيث أكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من النقل النهري في نقل الركاب والبضائع، وذلك من خلال تعديل التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري في مصر لتوحيد كل ما يتعلق بهذه المنظومة في هيئة واحدة هي هيئة النقل النهري، وكذلك تأهيل مجري نهر النيل وروافده للملاحة النهرية عبر تكريك وتعميق المسارات وإقامة مراسي وموانئ نهرية.

كما وجه وزير النقل الدعوة للشركات الهولندية للاستثمار في هذا القطاع الهام (إنشاء مراسي وموانئ نهرية – توفير مراكب لنقل الركاب والبضائع) وخاصة مع الاهتمام الكبير لوزارة النقل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في كافة قطاعات الوزارة ومنها قطاع النقل النهري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلي التعاون مع شركة ثري إيه إنترناشونال لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل علي الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا.

وفي ختام الاجتماع وجه السفير الهولندي بالقاهرة الدعوة لوزير النقل للمشاركة في اليوم البرتقالي للدراجات الذي ستنظمه السفارة الهولندية بالقاهرة يونيو القادم بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في مصر لتشجيع المواطنين في مصر ودول العالم علي ركوب وسيلة نقل بسيطة ونظيفة وغير ملوثة للبيئة.