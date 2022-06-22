وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي تدعيم التعاون المشترك في شتى المجالات

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء الدكتور عصام والي رئيس هيئة الانفاق وقيادات السكة الحديد ووزارة النقل.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين، مشيداً بالتعاون المشترك في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات السكة الحديد ومترو الانفاق والنقل البحري، معرباً عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في جميع قطاعات النقل.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن تقديره للتعاون المشترك الذي يجسد حجم الصداقة بين القيادة السياسية في البلدين الصديقين، مؤكداً اهتمام عدد من الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في كل مجالات النقل.

وتباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بخارطة الطريق الموقعة بين الحكومتين المصرية والفرنسية والمتضمنة عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول لمترو الأنفاق “حلوان – المرج الجديدة” شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية.

مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخط السادس لـ«مترو الأنفاق»

وناقش وزير النقل أخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقدم الاعمال الاستشاريه للخط، ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال الخاصة بمشروعي المونوريل (السادس من أكتوبر – العاصمة الادارية الجديدة) الجاري تنفيذهما من خلال تحالف (الستوم / اوراسكوم / المقاولون العرب) بطول 98.5 كم.

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي قطارات المترو، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في هذا المجال سواء بإرسال مجموعات لفرنسا للتدريب في معاهد التدريب الفرنسية او باستقدام خبراء فرنسيين إلى مصر، ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة العنصر البشري في كل قطاعات النقل وفق احدث النظم العالمية.

واستعرض الجانبان عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تشكل نموذجاً آخر للتعاون المشترك مثل التعاون في تطوير وإدارة وتشغيل ورش أبو زعبل وكوم أبو راضي للعربات ضمن خطة زيادة الإنتاجية بهذه الورش بالإضافة إلى إقامة مصنع في منطقة أبو زعبل لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، والتعاون في إقامة مصنع لإنتاج الفلنكات خاصة في ضوء زيادة حجم الطلب عليها بالتزامن مع تنفيذ مصر لمشروعات ضخمة في مترو الانفاق والجر الكهربائي.

كما تم التباحث حول إزدواج خط سكك حديد “شربين/ كفر الشيخ/ قلين” خاصة مع أهميتة الكبيرة في الربط مع خط (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، لمواجهة كثافة الركاب بالمحافظات التي تخدمها هذه الخطوط.