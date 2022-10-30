وزير النقل يبحث مع السفير التشيكي التعاون في إعادة تأهيل جرارات السكة الحديد

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بدايه اللقاء رحب وزير النقل بالسفير التشيكي بالقاهرة، مؤكداً على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين، لافتا إلى التطلع للتعاون مع الجانب التشيكي في مجالات النقل المختلفة.

ومن جانبه أكد السفير التشيكي بالقاهرة أن زيارته اليوم لوزارة النقل تأتي في إطار اهتمام الشركات التشيكية للتعاون مع الوزارة في مختلف القطاعات خاصة مع العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا العام يمثل مرور 100 عام على العلاقات المصرية التشيكية.

وتناولت المباحثات الاهتمام الكبير لشركة سكودا التشيكية للتعاون مع هيئة السكك الحديدية في رفع كفاءة وإعادة تأهيل جرارات السكة الحديد، إذ أكد وزير النقل أهمية هذا المجال خاصة وأن هيئة السكك الحديدية لديها خطة لإعادة تاهيل ورفع كفاءة وتحديث 390 جرار سكة حديد لتدعيم قوة الجر وتدعيم حركة نقل الركاب والبضائع.

وتم التأكيد على قيام وفد من شركة سكودا لزيارة ورش السكة الحديد لمعاينة الجرارات، تمهيدا لإتمام المفاوضات، ثم للتعاقد مع هيئة سكك حديد مصر لرفع كفاءة وإعادة تأهيل هذه الجرارات.

كما تم استعراض اهتمام شركة سكودا بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث أكد الوزير ان هناك مناقصة عامة مطروحة امام كافة الشركات العالمية ومنها سكودا، وستعلن نتائجها بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها، وفق مبدأ الشفافية والنزاهة التي تتبعه وزارة النقل في كافة المناقصات.

كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الفترة القادمة لسرعة تفعيل التعاون المشترك وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق.