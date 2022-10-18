وزير النقل يبحث مع السفير البلجيكي الفرص الاستثمارية في شتى المجالات

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير فرانسو كورنيه سفير بلجيكا لدى مصر ووفدا من كبريات الشركات البلجيكية من مختلف التخصصات (نقل، طاقة، تكنولوجيا معلومات، تمويل)، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة في مجالات النقل المختلفة في مصر.

في بدايه اللقاء رحب الوزير بالسفير البلجيكي والوفد المرافق له من كبريات الشركات البلجيكية، مؤكداً ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعظيم التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص المصري والدولي والانفتاح في التعاون مع كل الدول الصديقه ومنها بلجيكا، وكذلك الشركات البلجيكيه العاملة في مجال النقل، وذلك لاستمرار النهوض بقطاعات النقل المختلفة بما ينعكس على حياة المواطن المصري وعلى التعاون الايجابي المشترك مع الدول الصديقة مثل بلجيكا.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة امام القطاع الخاص المصري والدولي سواء عن طريق التعاون بشكل مباشر مع الشركات الاجنبيه او مع تحالفات بين الشركات الاجنبيه والمصريه المشهود لها بالخبره والكفاءة في هذا المجال.

وأكد أنه بالنسبه لمجال النقل السككي والجر الكهربي فإن هناك مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في مصر تمثل نقلة نوعيه هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وإن مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديقة للبيئة الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا من الممكن ان تمثل مجالا رائدا للتعاون المشترك مثل اداره وتشغيل مترو ابو قير او ترام الرمل او الخط الرابع للمترو او الخط السادس للمترو، لافتا الى التعاون مع RATP الفرنسيه لاداره وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والستوم في اداره وتشغيل المونوريل.

وأوضح وزير النقل أن مجال إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد وكذلك شركه النقل المتميز أو ورش السكك الحديدية بكافة أنواعها مطروحة للاستثمار وبقوة.

مصر تنشئ شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية المرتبطة بـ«السكة الحديد»

وأضاف ان مصر تنشئ شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ مطروحة ايضا امام كافة الشركات في مجال الادارة والتشغيل، مشيرا الى ان ميناء 6 اكتوبر الجاف يمثل شراكة بين القطاع الخاص المصري (السويدي) والدولي (ديبي شينكر).

وذكر ان وزارة النقل تنفذ خطه شاملة لتطوير منظومة النقل النهري وهناك فرصا واعدة في هذا المجال الهام خاصه مع وجود نهر النيل، وكذلك وجود فرص هائلة في مجال النقل البري والاتوبيسات الكهربائية من خلال انشاء شركات جديدة او ادارة وتشغيل شركات قائمة، وذلك للعمل داخل القاهره الكبرى او بين المحافظات او داخل عواصم المحافظات سواء لنقل الركاب او البضائع،

واشار الوزير الى وجود فرص كبيرة في مجال النقل البحري من خلال ادارة وتشغيل عدد من المحطات في الموانئ البحرية المصرية وجذب الخطوط الملاحية العالمية وكذلك التعاون في مجال السفن التجارية ضمن خطة الدولة المصرية لتعظيم قوه الاسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، تقدم السفير البلجيكي بالشكر للفريق مهندس وزير النقل للموافقة على الاقتراح المقدم للوزارة من السفارة البلجيكية لانشاء معرض داخل بهو محطة مصر برمسيس خلال شهر مارس 2023 لعرض افلام ارشيفية صامتة تم انتاجها اثناء زيارة الملكة إليزابيث إلى مصر عام 1923.

واستعرضت الشركات البلجيكية مجال عمل كل منها وأبدت رغبتها في التعاون المشترك كل في مجال تخصصها وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في وزارة النقل والهيئات التابعة ومسئولي الشركات البلجيكية للاتفاق على أهم المشروعات التي يمكن تنفيذ التعاون المشرك من خلالها، كما أكد وفد الشركات البلجيكية انه سيزور ميناء الإسكندرية يوم الخميس القادم لزيارة اهم المشروعات الجاري تنفيذها والاطلاع على المشروعات المخططة مستقبلا والمشروعات المطروحة للاستثمار.