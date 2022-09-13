وزير النقل يبحث مع السفير البلجيكي التعاون في مجال السكك الحديدية

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا مع فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة ووفد تحالف شركات حسن علام القابضه ومينا ريل وفيكتراس وترانسرب البلجيكية، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئه السكك الحديديه والوزارة.

أكد وزير النقل أن توجيهات القيادة السياسية في مصر هي تعظيم المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في مختلف مشروعات النقل، وأن هناك اهتماما كبيرا للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص في كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكة الحديد التي تشهد تطورا كبيرا ونقلة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة،

وأوضح أن الفرص الواعدة المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي في كافة قطاعات السكة الحديد مثل قطاع الورش التي تشهد تطور كبيراً وتخدم قطاعي نقل الركاب والبضائع.

وأشار وزير النقل إلى نموذج رائد في التعاون مع القطاع الخاص، وهو توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

وذكر أن العقد اشتمل على رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، بالإضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95%، وذلك كإحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر.

وأضاف وزير النقل أنه يجري التفاوض مع إحدى الشركات الوطنية المصرية لإدارة وتشغيل قطارات عربات النوم، ونخطط لإنشاء شركة بين السكك الحديدية والقطاع الخاص المصري والدولي لإدارة وتشغيل شركة النقل المتميز التي تضم قطارات تالجو وعربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

التخطيط لازدواج خطوط السكة الحديد المفردة وإنشاء خطوط جديدة

ولفت إلى التخطيط لإنشاء شركات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري أو الدولي لتجديد خطوط السكك الحديدية وازدواج الخطوط المفردة وإنشاء خطوط جديدة.

وأشار الوزير إلى أهمية قطاع نقل البضائع خاصة مع تطور حركة التجارة وانشاء مناطق لوجستية جديدة وتطوير الموانئ المصرية واتساع الرقعة السكانية وهو ما يستتبعه توفير وسائل نقل بضائع اقوى واسرع واقل تكلفه، وهذه المتطلبات لا تتوافر الا في النقل عبر خطوط السكك الحديدية التي اصبحت الان تمتلك العدد الكافي من الجرارات وعربات نقل البضائع بمختلف انواعها، بالاضافة الى الورش المختلفة لصيانة هذه الجرارات والعربات.

وقال إنه يتم حاليا التعاون مع عدد من الشركات العالمية لانشاء مصانع للجرارات والعربات ومصانع لانتاج المكونات وقطع الغيار لتوفير التأمين الفني الجيد لنقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأبدى التحالف المصري البلجيكي الاهتمام بإداره قطاع نقل البضائع في مصر خاصة موضحا أن مصر تشهد تطورا كبيرا في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها قطاع نقل البضائع.

وأكد وزير النقل أن هناك طرحا عاما لهذا الملف تقدم له عدد من الشركات والتحالفات العالمية والمصرية، وان من سيفوز بهذا الطرح هو من سيكون اكثر خبرة في هذا المجال وقادرا على تحمل كافة المسئوليات، وعلى النجاح وتقديم خدمات مميزه تساهم في تحقيق نقل نوعيه هامة في هذا القطاع العام، وتساهم في تدفق الأرباح لهيئة السكك الحديدية، وأن من سيفوز هو من سيتوفر فيه أفضل الشروط المالية والفنية وفقا لمبدأ الشفافية بين كل الأطراف.