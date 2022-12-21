وزير النقل يبحث مع السفير الإسباني توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكة الحديد

بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع ايرانزوغوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة التعاون المشترك في توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو في مصر، حيث التقى الفريق مهندس كامل الوزير مع السفير الاسباني لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وعلى اهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق، مشيرا الى اهمية زيادة حجم التعاون المشترك ليصل الى كافة مجالات النقل.

ومن جانبه، أكد السفير الإسباني بالقاهرة على سعادته بزيارة وزارة النقل وبالتعاون الجاري في المشروعات المشتركة، لافتا الى اهتمام الحكومة الاسبانية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها حجم القطاع في مصر والتي تجسد مدى التطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة المجالات.

ثم تباحث الجانبان الموقف التنفيذي وموقف تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، ففي مجال السكك الحديديه تم بحث موقف توريد 7 قطارات فاخرة من شركة تالجو الاسبانية (6 متعاقد عليها + قطار هدية من تالجو للشعب المصري) والتي وصل منها قطاران حتى الان، وكذلك توريد 7 قطارات نوم شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 سنة من تالجو الاسبانية وكذلك مشروع تطوير نظم الاشارات على خط اسيوط – نجع حمادي بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس الاسبانيه.

وفي مجال مترو الانفاق تم متابعة موقف اعادة تاهيل 23 قطار للخط الاول للمترو، وكذلك اعادة تاهيل 35 قطار وصيانه 39 قطار للخط الثاني للمترو بالتعاون مع شركه كاف الاسبانيه.

وأوضح الوزير على التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال توطين صناعات السكك الحديدية مع الشركات الاسبانية مثل اقامة مصنع مع الشركات الاسبانيه لتصنيع عربات السكك الحديديه والمترو وجرارات السكك الحديدية.

ولفت إلى الاتفاق مع تالجو الاسبانيه على توطين صناعات عربات السكك الحديديه في مصر.

منظومة النقل البحري في مصر تشهد تطورا كبيرا

كما اوضح الوزير ان منظومة النقل البحري في مصر تشهد تطورا كبيرا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسيه بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، حيث يتم تطوير كافة الموانئ البحرية.

وأوضح ان هناك فرصة استثمارية واعدة في هذا القطاع من الممكن ان تشكل نموذج اخر ناجح للتعاون المشترك، وخاصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات بالموانئ، وكذلك إمكانية التعاون في بناء السفن التجاريه والبحريه خاصه وان اسبانيا من الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصة وان مصر تعمل على استعادة قوة الاسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات من القيادة السياسية.

وإتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدفع معدلات المشروعات الجاري تنفيذها، والتباحث حول التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعه الوحدات المتحركه بالسكك الحديديه والمترو واداره تشغيل المحطات بالموانئ المصرية.