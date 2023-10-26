وزير النقل يبحث مع البنك الدولي معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع وفد من البنك الدولي لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية، والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكدا استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري.

وأكد إبراهيم الدجاني مدير الممارسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كبير الاقتصاديين في مجال النقل بالبنك الدولي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة.

ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاثة مشروعات الأول هو إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي، بالإضافة إلى ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثاني هو على ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم.

والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم، حيث تم استعراض انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر، ومد اعمال الجسور، كما تم الانتهاء من اعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد، وجار مراجعته من قبل الاستشاري العام.

وأكد وزير النقل على اهمية هذا الخط اللوجيستي الذي يخدم الممر اللوجيستي القاهرة/ الاسكندرية ويخدم الموانئ الجافة بالسادس من اكتوبر ومدينة السادات.

تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كم

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون الحالي تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كم، حيث اكد الوزير على ضرورة سرعة البدء في نزول الشركات الي مواقع العمل نظرا لأهميه المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

وأكد الوزير على إمكانية التعاون مع البنك الدولي في إنشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في أو في إنشاء جهاز للنقل بصفة عامة يشتمل على النقل السككي وغيره من وسائل النقل الأخرى.

وتابع الجانبان التعاون المشترك في تقديم البنك الدولي للدعم الفني لإنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل بالتعاون مع الجانب الكوري والذي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التعامل مع كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات النقل، وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل المصرية والجامعة الوطنية الكورية للنقل وكذلك تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بالمنحة المقدمة من البنك الدولي للمساهمة في تطوير النقل النهري بمصر.