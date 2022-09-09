وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي للاستثمار التعاون المستقبلي في شتى المجالات

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB برئاسة ليونيل رابي مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الاوروبي، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، وحضر الاجتماع رئيسي الهيئة القومية للانفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في بداية الاجتماع رحب الوزير بوفد البنك كونه اول اجتماع يعقد مع مسئولي البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ابدى ليونيل رابي سعادته البالغه بتواجده في العاصمة الادارية الجديدة والتعرف على ارض الواقع على حجم الإنجاز الضخم الذي يتم تنفيذه، مؤكدا انبهاره بهذا الإنجاز الضخم وبتميز تصميم الحي الحكومي وتنظيمه.

ثم تباحث الجانبان في آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الاطاري للبنية التحتية بقيمة 1.128 مليار يورو مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو ومشروع كهربة خط سكة حديد ”أبو قير/ الاسكندرية“ بقيمة 750 مليون يورو وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو، بالاضافة الى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط ”طنطا/ المنصورة/ دمياط“ وتجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/ دمياط وشراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة اجمالية تبلغ 221.353 مليون يورو.

وأكد وزير النقل على ان بنك الاستثمار الاوروبي شريك مهم من شركاء التنمية، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، لافتا الى انه في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمشروعات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وقيام وزارة النقل بتنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيتم تدشين الخط الاول منه تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ 27 COP في نوفمبر القادم.

الوزير: فرص واعدة لقيام البنك بالمشاركة في تمويل القطار الكهربائي السريع

وأضاف وزير النقل: هناك فرص واعدة لقيام البنك بالمشاركة في تمويل تنفيذ مشروعي الخط الاول والثاني للقطار الكهربائي السريع وكذلك تقديم الدعم والتمويل للشركات الخاصة المصرية التي تقوم بتنفيذ مشروعات النقل مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف بورسعيد/ دمياط/ ابو قير بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ومن جانبه قال ليونيل رابي مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الاوروبي إن البنك ملتزم بشكل كبير بناء علي سجله الحافل وخبراته في تمويل مشروعات النقل المستدام، ولهذا يهتم البنك بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين.

وأشاد بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات مؤكدا علي سعادته وفخره بهذا التعاون, مشيدا بالنتائج وما لها من مردود إيجابي.

كما ابدى سعادة بالغه بما يراه من مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وهو ما يجسد النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي, مؤكدا أن البنك علي إستعدادا تام لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصا في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعات النقل الأخضر، وكذا اهتمام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مع وزارة النقل.

وفي ختام الإجتماع اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لدراسة كافة المشروعات المطروحة والفرص المتاحه لزيادة التعاون المستقبلي المشترك وفقا لأولويات وزارة النقل المصرية.