وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي التعاون في مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

استقبل وزير النقل الفريق مهندس

الوزير وفدًا من البنك الأوروبي للاستثمار “EIB”، برئاسة جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي؛ وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدًا التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المشروعات المشتركة.

كما أشادت نائب البنك الأوروبي للاستثمار “EIB” بالتعاون القائم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم قطاع النقل في مصر،

حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحيتة، مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو،

بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وتجديد أعمال هندسة السكة من طنطا/ المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/ دمياط وشراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش.

ثم استعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة بين الجانبين، في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ “COP 27″،

مثل مشروع مدّ الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، والمرحلة الثانية من قطار أبو قير من محطة مصر حتى العجمي، وتطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد أبو كبير/ المنصورة، وخط سكة حديد (شربين/ قلين/ دمنهور)،

بالإضافة إلى الربط بعدد من دول الجوار مثل الربط السككي مع دول الجوار جنوبًا بمد خط السكة الحديد إلى وادي حلفا بالسودان،

وغربًا بمدّ خط السكة الحديد من السلوم إلى بني غازي بليبيا، وشرقًا بمد خط السكة الحديد الفردان/ بئر العبد ثم إلى رفح، ومنها إلى طابا.