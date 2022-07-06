وزير النقل يبحث مع «الأوروبي للاستثمار» التعاون المستقبلي في جميع القطاعات

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB برئاسة جيلسومينا فيجلبوني نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي لمنطقة الشرق، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في كافة قطاعات النقل.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون الإشيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم ملايين الركاب يوميا ثم تباحث الجانبان في آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الاطاري للبنية التحيتة بقيمة 1.128 مليار يورو مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الاسكندرية بقيمة 750 مليون يورو ومشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو.

ويضاف إلى ما سبق التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وتجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/ المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/ دمياط وشراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة اجمالية 221.353 مليون يورو بالاضافة الى تمويل عدد من مشروعات مترو الانفاق الاخرى مثل المساهمة في تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق بقيمة 600 مليون يورو والمساهمة في تمويل تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق باقليم القاهرة الكبرى بقيمة 305 مليون يورو.

وأكد وزير النقل على التطلع الى مزيد من التعاون خاصة وأن وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات في شتى المجالات والتي من الممكن ان تكون مجالا جديدا للتعاون المثمر بين الجانبين، مثل مشروعات تطوير خطوط (شربين/ قلين/ كفر الشيخ) و(أبو كبير/ المنصورة) و(دسوق مطوبس/ كفر الشيخ) و(كفر الشيخ/ دمنهور) و(البوصيلي/ رشيد) وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتحديث كافة خطوط ضواحي السكك الحديدية بالتزامن مع تطوير وتحديث الخطوط الرئيسية الثلاث لشبكة السكة الحديد خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي الحضري في جميع أنحاء الجمهورية.

كامل الوزير: مصر حريصة على التعاون مع الشركاء الدولين لتفيذ المشروعات العملاقة

ولفت وزير النقل الى أن مصر حريصة على التعاون دائماً مع الشركاء الدولين والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية لتفيذ المشروعات العملاقة في شتى المجالات ومنها النقل.

ومن جانبها قالت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ان البنك ملتزم بشكل كبير بالبناء على سجله الحافل وخبراته في تمويل مشروعات النقل المستدام، ولهذا يهتم البنك بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين.

وأشادت بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات، مؤكدة علي سعادتها بزيارة مصر، ومشيدة بما رأته خلال زيارتها لمصر من مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وهو ما يجسد النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن البنك على إستعداد تام لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصا في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل النهري، بالإضافة إلى مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وخاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP 27 في نوفمبر القادم.

وفي ختام الإجتماع اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لوضع خارطة طريق تشمل كافة مجالات التعاون المستقبلي المشترك وفقا لأولويات وزارة النقل.