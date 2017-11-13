وزير النقل يبحث فرص الاستثمار مع سفيرة الدنمارك

محمود محسن

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل سوزان شاين سفيرة الدنمارك بالقاهرة ووفد شركة أي بي موللركابيتال الدنماراكية برئاسة كيم فيفر الشريك الاداري ومسئول العلاقات الاستثمارية بالشركة لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع النقل في مصر، وحضر اللقاء مستشارو الوزارة للتعاون الدولي والنقل البحري والاستثمار.

وصرح عرفات بأن هناك فرصا استثمارية كبيرة في قطاع النقل، خاصة أن المناخ الاستثماري بمصر مناخ واعد، ففي مجال السكك الحديدية أكد الوزير أن هناك اهتماما من الوزارة في تجديد البنية الأساسية للشبكة الحالية وتطوير نظم الاشارات وكافة عناصر المنظومة من محطات ومزلقانات مع تطوير العنصر البشري، لافتا إلى أنه يوجد اهتمام من الوزارة بانشاء خطوط جديدة.

وأضاف أن مشروعات مترو الانفاق تسير وفق الخطة الموضوعة وهناك اهتمام كبير بتحديث الخط الاول، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية في هذا المجال تتمثل في الخط الخامس والمرحلة 4C من الخط الثالث (من هليوبوليس الى المطار).

وأشار إلى الدور المهم لمشروعات مترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، فمن المستهدف أن تستوعب الشبكة بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.

ثم تطرقت المباحثات الى التعاون في مجال النقل البحري، حيث اوضح عرفات ان هناك فرصا للاستثمار في موانئ دمياط والاسكندرية والدخيلة وفي انشاء مناطق لوجستية تمثل ظهيرا لهذه الموانئ مع الربط بينها بين وشبكة السكك الحديدية ونهر النيل في عملية نقل البضائع لتخفيف الاعباء على شبكة الطرق.

ومن جانبها أشادت سفيرة الدنمارك، بإجراءات تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وبالتطور الكبير في منظومة النقل خاصة في مجال الطرق والكباري ومترو الانفاق، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الدنماركية للاستثمار في عدد من الدول الافريقية وعلى رأسها مصر.