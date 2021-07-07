نقل وملاحة

وزير النقل يبحث خطة تحسين إدارة الخط الثالث للمترو مع شركة RATP Dev الفرنسية

الوزير يتفقد مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط الأول لمترو باريس
محمود محسن 6:12 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 6:12 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع لورانس باتيل الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev الفرنسية خطة تحسين إدارة الخط الثالث للمترو، حيث التقى وزير النقل، خلال زيارته لدولة فرنسا، الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev التي تقوم حاليًّا بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT “السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان”، ورافق الوزير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، والوفد المرافق له.

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وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

وتناولت المباحثات خطة تحسين إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، وكذلك الاستعداد لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي “السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان”، كما تمّت مناقشة آلية رفع عوائد وإيرادات الخط الثالث والقطار الكهربائي من الأنشطة التجارية والإعلانية.

بعدها قام الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه السفير المصري ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، والوفد المرافق له، بزيارة الخط الأول لمترو باريس والذي تم وضعه بالتشغيل منذ عام 1900 ميلادية،

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حيث قامت لورانس باتيل باستعراض الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتطوير الخط بشكل كامل وتحويل نظام القيادة بقطارات الخط إلى النظام الأتوماتيكي دون سائق،

ثم استقلّ وزير النقل القطار من محطة جورج الخامس حتى محطة الباستيل، حيث تفقَّد مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط والذي يتم تشغيله بمعرفة شركة RATP.

جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية تعمل في أكثر من ثلاث عشر دولة على مستوى العالم، وتقوم بتشغيل عدد 22 خط مترو حول العالم، وعدد 20 خط ترام، وعدد 12000 أتوبيس، وعدد 5 خطوط قطارات إقليمية، بإجمالي عدد 16 مليون راكب يوميًّا.

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بقلم محمود محسن

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