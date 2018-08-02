وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع السفير الإيطالي بالقاهرة

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، وذلك لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.وأكد عرفات أن قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيراً في كافة قطاعاته، وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة في كافة مجالات النقل في (الأنفاق &n

محمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، وذلك لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأكد عرفات أن قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيراً في كافة قطاعاته، وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة في كافة مجالات النقل في (الأنفاق – خطوط السكك الحديدية الجديدة) التي سيتم إنشائها، مضيفا أن السكك الحديدية تحظى باهتمام بالغ الأهمية نظراً لأهمية المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديثها لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وناقش الجانبان التعاون في مجال السلامة والأمان في خطوط السكك الحديدية، وكذلك في عدد من مشروعات السكك الحديدية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها.

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال مترو الأنفاق، حيث أوضح الوزير أن هناك فرصا واعدة في هذا المجال أمام الشركات الإيطالية مثل الخط الخامس للمترو الذي يعتبر من أهم الخطوط التي ستقوم تنفيذها الوزارة.

يشار إلى أن هناك مشروعات تعاون قائمة مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية تشتمل على (تحديث نظم الإشارات والإتصالات على خط بني سويف / أسيوط بطول 250 كم والتي تقوم بها شركة ألستوم الإيطالية، وأعمال الدراسات الاستشارية لتطوير نظم الإشارات والإتصالات لخط بنها / الزقازيق / اسماعيلية / بورسعيد بقيمة عقد 448917 يورو وتقوم بها شركة ايتالفير الإيطالية، وكذلك أعمال الإشراف على تنفيذ تطوير نظم الإشارات والإتصالات لخط بنها / الزقازيق / اسماعيلية / بورسعيد بقيمة عقد 3 مليون يورو، وتقوم بها شركة ايتالفير الإيطالية).

وحضر اللقاء كل من مساعد وزير النقل ومستشاري الوزير للتعاون الدولي ومعاون الوزير للسكة الحديد والمترو.