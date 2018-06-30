وزير النقل يبحث التعاون مع وكالة تمويل الصادرات في بريطانيا

محمود محسنالتقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، بلويس تايلور الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات في بريطانيا، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.وحضر اللقاء جون كاسون سفير إنجلترا في القاهرة، وقيادات وزارة النقل.وخلال اللقاء، أكد عرفات أن قطاع النقل في مص

محمود محسن

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، بلويس تايلور الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات في بريطانيا، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وحضر اللقاء جون كاسون سفير إنجلترا في القاهرة، وقيادات وزارة النقل.

وخلال اللقاء، أكد عرفات أن قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيرًا في كافة القطاعات، سواء على مستوى البنية التحتية وكذلك في النواحي التشريعية، وتم تعديل القانون الخاص بالسكك الحديدية بما يسمح بإدخال القطاع الخاص فى تشغيل وإنشاء وادارة خطوط نقل البضائع والركاب معًا بما سينعكس على تحسين مستوى الخدمة.

وكذلك تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق والذي بمقتضاه يتم السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة تختص بإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى.

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان هناك عدد من المشروعات الاستثمارية في مجال السكك الحديدية، مثل خط العين السخنة مرسى علم، كما أنه من المخطط ازدواج خط المناشي والاستفادة منه في نقل البضائع الى جانب نقل الركاب وربطه بالميناء الجاف في 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الفرص الاستمارية المختلفة في الموانئ البحرية مثل موانئ دمياط والإسكندرية.

وأضاف أنه يولي اهتماماً لتطوير منظومة النقل النهري لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات ووضع حجر الأساس لموانئ نهرية في قنا وسوهاج ضمن مخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية في صعيد مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة اهتمام عدد كبير من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية في مجالات النقل المختلفة بمصر.