وزير النقل يبحث التعاون مع وكالة التنمية الفرنسية

محمود محسن: اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، مع وفد وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة، برئاسة ستيفاني لانفراكي مدير مكتب الوكالة الفرنسية، لبحث دور الوكالة الفرنسية في دعم مشروعات مترو الأنفاق وتطوير ترام الإسكندرية، وبحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وكل من مساعد ومعاون وزي

محمود محسن:

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، مع وفد وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة، برئاسة ستيفاني لانفراكي مدير مكتب الوكالة الفرنسية، لبحث دور الوكالة الفرنسية في دعم مشروعات مترو الأنفاق وتطوير ترام الإسكندرية، وبحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وكل من مساعد ومعاون وزير النقل.

وتطرقت المناقشات إلى وضع المشروعات الجارية بين الجانبين، و تبلغ مساهمة الوكالة في تمويل الشق الأجنبي من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، بمقدار 300 مليون يورو من إجمالي الشق الأجنبي البالغ 900 مليون يورو.

و بحث الجانبان التعاون في مجال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، خاصة مع بدء وزارة النقل في تطوير الخط الأول، نظرا لضرورة تحديث نظام الإشارات والتغذية الكهربائية المستخدم منذ حوالى 30 عامًا من دون تجديد وكذلك نظم الاتصالات.

ثم تطرقت المباحثات إلى الإجراءات الحالية الخاصة باختيار استشاري مشروع ترام الرمل بالإسكندرية، و تتنافس 6 مكاتب استشارية للإشراف على هذا المشروع المهم، و أكد “عرفات” على أن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، و لا يمثل النقل الجماعي أكثر من 25% من حركة النقل، ووصل عدد السيارات إلى 400 ألف سيارة، وتستغرق الرحلة حاليًا 75 دقيقة بالترام الحالي، وسيتم تقليلها إلى 35 دقيقة فقط بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات إلكترونية، مضيفا أنه لذلك كان لابد من إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول13.7 كم، لافتا إلى أن المشروع سيخدم من 75 مليونا – 100 مليون نسمة سنويا.