وزير النقل يبحث التعاون مع وفد الجمعية الصينية الدولية للمقاولات

محمود محسناجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد الجمعية الصينية الدولية للمقاولات، وذلك لمناقشة وبحث إمكانية التعاون المشترك فى مجالات النقل، وحضر اللقاء رؤساء هيئات السكك الحديدية والأنفاق ومساعد وزير النقل ونائب رئيس هيئة الطرق والكبارى ومساعدى الوزير للنقل البحرى والاستثمار والتعاون الدولي

محمود محسن

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد الجمعية الصينية الدولية للمقاولات، وذلك لمناقشة وبحث إمكانية التعاون المشترك فى مجالات النقل، وحضر اللقاء رؤساء هيئات السكك الحديدية والأنفاق ومساعد وزير النقل ونائب رئيس هيئة الطرق والكبارى ومساعدى الوزير للنقل البحرى والاستثمار والتعاون الدولي وتكنولوجيا المعلومات.

في بداية الاجتماع أشاد عرفات بالتعاون المثمر بين مصر والصين فى مجالات النقل، مشيرا إلى أن التعاون الحالى بين الجانبين في عدد من المشروعات مثل القطار الكهربائي وغيره من المشروعات الحيوية، ثم استعرض عرفات الفرص الاستثمارية في مجالات السكك الحديدية والنقل البحري والنهري والأنفاق والطرق.

ففي السكك الحديدية أوضح عرفات أن هناك تطورا كبيرا تشهده منظومة السكك الحديدية، وهناك فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، وخاصة بعد التعديل الذي ادخل على قانون السكك الحديدية والذي يمكن القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الصيانة وتشغيل الخطوط الجديدة.

وأضاف أن هناك مشروعات عديدة في السكك الحديدية مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد (المناشي- 6 أكتوبر)، وإنشاء خط (العين السخة – حلوان)، وإنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكى / العاشر من رمضان / بلبيس) وخط القطار السريع (القاهرة / أسوان)، وخطوط (العين السخنة / مرسى علم ، ودمياط / الاسكندرية لربط الميناءين).

وأضاف أن هناك مخططا أعدته وتنفذه وزارة النقل لانشاء عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وربط هذه المناطق اللوجستسة بشبكة سكك حديدية.

وأشار الوزير الى إمكانية التعاون في مجال النقل البحري مستعرضا بعض المشروعات الواعدة في هذا القطاع مثل إنشاء محطات متعددة الأغراض بميناءي الإسكندرية ودمياط، وفي مجال الطرق والكباري تناقش الجانبان امكانية التعاون في مجال نظام المراقبة الذكية على الطرق ITS وكذلك التعاون في مجال النقل النهري في مجال تطوير الهويس بميناء الأسكندرية لزيادة سعة الهويس الى 5 أضعاف السعة الحالية.

يشار الى أن هذه الجمعية كيان استثمارى ضخم يضم نحو 1500 شركة، ولديهم مشروعات استثمارية كبرى خارج الصين في مجالات الصناعة والمقاولات والنقل والكهرباء والطاقة والصناعات البتروكيماوية وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن الجمعية في عضويتها أكبر الشركات الصينية مصر وتسعى لزيادة الاستثمار فيها.