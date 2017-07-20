وزير النقل يبحث التعاون مع فرنسا في مجال مترو الأنفاق

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون في مجال مترو الانفاق، ويحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق. وناقش الطرفان المشروعات التي تقوم بتمويلها الحكومة الفرنسية، والجهات الفرنسية التمويلية الأخرى، مثل المر

محمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون في مجال مترو الانفاق، ويحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وناقش الطرفان المشروعات التي تقوم بتمويلها الحكومة الفرنسية، والجهات الفرنسية التمويلية الأخرى، مثل المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وترام الرمل بالإسكندرية وأعمال تطوير الخط الأول والثاني سواء الأعمال الاستشارية أو التنفيذية، وكذلك التقدم في المشروعات التي يساهم الجانب الفرنسي في تنفيذها، مثل الجزء الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4A،4B) والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وأكد عرفات خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وباقي خطوط المترو (الرابع والخامس والسادس )، ودخولهم الخدمة كمشروع قومي هام يجب تضافر كل الجهود حوله نظراً لدوره الهام فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم والمستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.

وأوضح عرفات أن الوزارة تقوم أيضاً إلى جانب إنشاء وتنفيذ خطوط ومراحل جديدة في مترو الأنفاق فإن لديها خطة لتطوير الخطين الأول والثاني بإجمالي تكلفة 30,760 مليار جنيه ( إجمالي تكلفة تطوير الخط الأول 26,350 مليار جنيه، وتكلفة تطوير الخط الثاني 4,410 مليار جنيه) لافتًا إلى أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو تشمل مشروع ازدواج ( المرج – المرج الجديدة ) بتكلفة 448 مليون جنيه، ومشروع إنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة بتكلفة 934 مليون جنيه وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوي الكهربية للخط الأول بتكلفة 3,202 مليون جنيه وتوريد 850 بوابة تذاكر لاتلامسية للخطين الأول والثاني بتكلفة 355.4 مليون جنيه.

يضاف إلى ذلك شراء وإعادة تاهيل الوحدات المتحركة ( شراء 32 قطار + تجديد 23 قطار ) بتكلفة 12285 مليون جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 1872 مليون جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزي بتكلفة 282,75 مليون جنيه، وتطوير أنظمة الاتصالات بتكلفة 1647,75 مليون جنيه وتجديد أعمال السكة بتكلفة 624 مليون جنيه، وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1521 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني يشمل توريد وتصنيع 4 قطارات مكيفة للخط الثاني للمترو بتكلفة 997,92 مليون جنيه، وشراء 6 قطارات مكيف و2 جرار وتطوير نظام الإشارات بتكلفة 3412,5 مليون جنيه.