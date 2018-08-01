وزير النقل يبحث التعاون مع فرنسا بمجال السكك الحديدية والمترو

محمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات وزارة النقل.وتناول

محمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات وزارة النقل.

وتناولت المباحثات التعاون في كيفية رفع مستويات السلامة على خطوط شبكة السكك الحديدية، من خلال التعاون مع شبكة سكك حديد فرنسا sncf في مجالات السلامة، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات القادمة لرفع مستويات السلامة على خط الجيزة بني سويف بالتعاون مع شركة الستوم، على أن تقوم بمعاينة الخط خلال الأيام المقبلة.

من جهته أشار ستيفان روماتيه السفير الفرنسي، إلى خطاب الحكومة الفرنسية المرسل للحكومة المصرية لتوقيع بروتوكول لتوريد قطارات للخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذلك استعداد الجانب الفرنسي لتمويل قطارات جديدة للخط الأول فور الإنتهاء من تطوير منظومة البنية الأساسية له.

واستعرض السفير الفرنسي الخطوات الجادة من الحكومة الفرنسية لتمويل المرحلة ( 4c) من الخط الثالث للمترو بالإضافة إلي المناقشات الجارية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، بالتعاون مع شركة RATP الفرنسية.

من جانبه، أكد وزير النقل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي خطوط شبكة السكك الحديدية، وتنفذ مشروعات اشارات بطول 1089 كم بإجمالي 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، لافتاً إلى أن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقترب من 9 ملايين راكب يومياً.