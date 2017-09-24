وزير النقل يبحث التعاون مع بريطانيا فى مجالات مختلفة

مدحت إسماعيل ومحمود محسناستقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن وجيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى إلى مصر، ووفد من عدد من الشركات البريطانية بحث الفرص الاستثمارية التى يمكن للجانب البريطانى أن يشارك فيها.فى بداية اللقاء استعرض الدكتور هشام ع

مدحت إسماعيل ومحمود محسن

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن وجيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى إلى مصر، ووفد من عدد من الشركات البريطانية بحث الفرص الاستثمارية التى يمكن للجانب البريطانى أن يشارك فيها.

فى بداية اللقاء استعرض الدكتور هشام عرفات الفرص الاستثمارية فى مصر، حيث أكد أن هناك فرصا للاستثمار فى قطاع السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير كل عناصر المنظومة (ورش وبنية اساسية) بما يحقق خدمة جيدة للمواطن وفرصاً أخرى فى قطاع النقل البحرى لاسيما فى موانئ الإسكندرية ودمياط.

ولفت عرفات إلى أنه سيتم ربط الموانئ المصرية بمناطق لوجيستية لنقل جزء من نشاطها لتلك المناطق لخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت الشركات البريطانية خبراتها فى كيفية تدعيم قطاع النقل فى مصر سواء فى البنية الأساسية فى مجال السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو فى مجال الطرق والموانئ البحرية، كما بحث الجانبان إقامة ورش عمل خاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية والفرص الاستثمارية بها وكذلك فى مجال المناطق اللوجيستية.

ومن جانبه أعرب السفير البريطانى عن استعداد عدد كبير من الشركات البريطانية لالاستثمار فى قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة أن المناخ الاستثمارى فى مصر واعد.

وفى ختام الاجتماع أكد عرفات على اهتمام الوزارة بتعظيم التعاون مع الشركات البريطانية فى قطاع تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية وكذلك فى تطبيق منظومة ITS للسلامة على الطرق.