وزير النقل يؤكد على تحديث كافة معدات ورشة جبل الزيتون بالإسكندرية

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة تحديث كافة معدات ورشة جبل الزيتون بالإسكندرية المتخصصة في إصلاح عربات البضائع بالسكة الحديد واستغلال كافة المساحات بها لإنشاء ورش جديدة بها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس وزير النقل لورش جبل الزيتون بالإسكندرية المتخصصة في إصلاح وعمرات عربات البضائع بالسكك الحديدية، ورافقه خلال الجولة رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد.

بدأت الجولة بعرض تقديمي عن الورشة التي تبلغ مساحتها حوالى 18 فدانا (يعادل 75600 متر مربع) بما فيها الأحواش الخارجية ويبلغ عدد العمالة الحالية حوالى 530 مهندسا وفنيا وعاملا وإداريا وموزعا، حيث تقوم الورش بإجراء العمرة العمومية لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء جميع التعديلات لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء التجديدات الشاملة لعربات (الحديد – الطفلة – الفحم بنوعيه)، وكذلك إصلاح العوارض الجسيمة للعربات، ثم تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة (البواجي – مخارط العجل – قسم رمان البلي – الصاج – مخارط الدقي – اللحام)، وشاهد مراحل إصلاح وعمرات عربات البضائع.

وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة تحديث كافة المعدات بالورشة واستغلال كافة المساحات بها لإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجية الورشة بهدف زيادة عدد العربات التي يتم إصلاحها وإجراء العمرات لها، لافتاً إلى أن وزارة النقل لديها خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنوياً بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومي لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الحمولات علي الطرق.

وأضاف أنه تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، حيث تم الانتهاء من توريد 131 عربة منها، وتم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال، وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق – 50 عربة سبنسة).

تنفيذ خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد

والتقى الوزير مع عمال الورشة وقائدي القطار بمنطقة الإسكندرية وتناول الإفطار معهم وخلال اللقاء، أكد وزير النقل أنه تعهد عندما تولي حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون هيئة السكة الحديد في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين وذلك بسواعد أبنائها، لافتاً إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية لذا يجب أن يقوم كل فرد بالمهام الموكلة إليه وأن يتسم بالانضباط واليقظة التامة أان يتسابق الجميع لخدمة المواطن المصري خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لمرفق السكة الحديد.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكة الحديد وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر المنظومة الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً، حيث إن خطة التطوير ترتكز علي خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة “جرارات – عربات” – البنية الأساسية “السكة – المحطات – المزلقانات” – وسائل السيطرة علي مسير القطارات “كهربة الإشارات” – تطوير الورش – تطوير العنصر البشري والارتقاء به)، لافتا إلى أنه تم تدعيم أسطول الجر بالسكة الحديد لتدعيم قطارات الركاب والبضائع.

وأوضح أن الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يعمل وأنه بزيادة إنتاجية الورش ستزداد الحوافز وأن الأرباح للشركات الرابحة فقط وأنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم، مشيراً إلى خطة تطوير العنصر البشري والارتقاء به، حيث تم وضع وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة، كما أشار إلى أهمية لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكداً على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.