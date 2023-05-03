وزير النقل ووفد فويست البين النمساوية يتفقدان ورش العباسية للسكك الحديدية

قام وزير النقل الفريق مهندس

الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية وخبراء من فويست البين النمساوية بزيارته تفقدية لورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية، تمهيدا لبدء استلام فويست البين مصر الورشة والبدء في إنتاج المفاتيح.

وتفقد وزير النقل ومرافقوه أقسام الورشة المختلفة وتم مشاهدة جميع مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة، حيث ستقوم شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم باحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، لضمان جودة المنتج وللوصول إلى متوسط إنتاج 300 مفتاح سنوياً طبقاً للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية بهدف توطين صناعة النقل في مصر

وأكد وزير النقل خلال جولته التفقدية على ضرورة مراعاة الجودة العالية في جميع مراحل التصنيع والتدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل إلى أعلى نسبه من التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة وذلك كإحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.

وأضاف أن هذا التعاون مع فويست البين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ممثل فويست البين النمساوية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لاحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في جميع المشروعات وتوطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة العالية، بالإضافة الى الحد من الشراء بالعملة الصعبة والاعتماد على الجنيه المصري، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة أو لمشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها والانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

ولفت وزير النقل إلى أن هذه الشراكة هي نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.

جدير بالذكر أن شركة فويست ألبين النمساوية هي إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها (ديزل – كهربائي) حيث يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو وتحتوى على 66 فرعًا على مستوى العالم و50 ألف موظف.