وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري «قلما» العلوي

شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل واللواء عبدالحميد الهجان- محافظ القليوبية بدء التشغيل التجريبي لكوبري قلما العلوي بطريق القاهرة/ إسكندرية الزراعي في الاتجاهين، والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وذكرت وزارة النقل في بيان اليوم أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث الطرق.

وبعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية) بنسبة 100%، حيث سبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبري في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة، وتشغيله تجريبيًا أمام حركة المرور، تسهيلاً على المواطنين منذ أبريل الماضي.

ويبلغ طول الكوبرى 712 مترا شاملا المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، وتبلغ تكلفة الكوبري الإجمالية 244 مليون جنيه.

صرح وزير النقل بأن كوبري قلما العلوي يدخل ضمن اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى التي تشمل إنشاء 10 كباري علوية على امتداد الطريق، وهي كباري (الشرقاوية وقلما وعرب الرمل وكوبري طوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواى (صفط الحرية) وكوبرى ( دسونس أم دينار)، وكوبرى كفر الدوار وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) وكوبري دسونس الحلفاوية للمشاة).

وأضاف أنه تم أيضا تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه، وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 1795.6 مليون جنيه.

مشيراً إلى أن إنشاء هذه الكباري سيسهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ووقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.