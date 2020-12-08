نقل وملاحة

وزير النقل: وصول 22 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية

إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن بلغ 173 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة من روسيا
محمود محسن 4:00 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 4:00 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

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عربات السكة الحديد الجديدة
عربات السكة الحديد الجديدة

وأشار وزير النقل إلى أن العربات الـ 22 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 173 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.

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عربات السكة الحديد الجديدة
عربات السكة الحديد الجديدة

وأكد الوزير أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر يأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجيه العالمية.

عربات السكة الحديد الجديدة
عربات السكة الحديد الجديدة

وأوضح وزير النقل أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

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بقلم محمود محسن

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