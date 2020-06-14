وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديد إلى ميناء الإسكندرية (صور)

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن وصول السفينة BBC pearl إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها 20 جرارا جديدا تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني وتبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

وقال وزير النقل في تصريحات له إنه بعد إجراء كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات، تم البدء في تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية ليصل إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 50 جرارا ومن المقرر وصول 20 جرارا أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.