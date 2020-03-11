نقل وملاحة

وزير النقل: وصول 20 جرارا جديدا للسكة الحديد قبل نهاية الشهر الحالي

من أمريكا لتصل إلى ميناء الإسكندرية
محمود محسن 4:27 م, الأربعاء, 11 مارس 20 4:27 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إنه تم شحن 20 جرارا جديدا أمس من أمريكا لتصل إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الحالى ، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها الوزير بورش التبين المتخصصة فى صيانة وعمرة جرارات وعربات البضائع ، حيث تأتى الجولة في إطار خطة الوزارة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد وزيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة العوائد المادية للهيئة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

وتابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألمانى وتفقد أقسام الورشة المختلفة واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع صيانة وعمرة 81 جرار جنرال إلكتريك الأمريكية تحت إشراف خبراء الشركة الأمريكية وبأيدى عمال وفنيين ومهندسين وذلك ضمن مشروع تصنيع وتوريد وصيانة 191 جرارا.

وأكد الوزير أهمية إعادة تأهيل 81 جرار «جنرال إليكتريك» الذي يتم داخل الورشة، حيث تم الانتهاء من 6 جرارات وستتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وفيما يتعلق بتوريد 110 جرارات جديدة ، أوضح الوزير أنه تم توريد 10 جرارت في ديسمبر الماضي وتم دخولها الخدمة وتم شحن 20 جرارا بتاريخ 10 مارس ومن المقرر وصولها ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الحالى ، كما انتهت الشركة من تصنيع 60 جرارا وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعًا ، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وعن تطوير الورش ، أكد الوزير أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ، ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفنى للعاملين ، حيث تعد ورشة التبين احد النماذج المهمة فى هذا المجال .

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بقلم محمود محسن

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