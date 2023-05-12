وزير النقل: وصول 15 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية قادمة من المجر

أعلن وزير النقل الفريق

الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية، بإجمالي 15 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري 770 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + 271 عربة درجة ثالثة مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء به، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أن الصفقة تسهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد،

بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة، ليصل إجمالى العربات إلى 1350 عربة، والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.

جدير بالذكر أن صفقة الـ1350 عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.