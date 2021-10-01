وزير النقل: وصول أول قطار من «تالجو الإسبانية» ديسمبر المقبل

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الاتفاق تم مع شركة تالجو الإسبانية، على وصول أول قطار منتصف ديسمبر المقبل، وأنه يتم ضغط جدول التوريد لباقي القطارات التي ستصل تباعا.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير النقل لمصانع شركة تالجو في شمال إسبانيا لتفقد القطارات الجاري تصنيعها لمصر، وعددها 6 قطارات مكيفة جديدة، وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو، شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وكان في استقباله جونزالو فيرنانديز، العضو المنتدب لشركة تالجو، ورافق الوزير مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد.

بدأت الزيارة باستعراض مسئولي تالجو لإمكانات المصنع وجميع مراحل التصنيع والتي تشمل (تصنيع وتجميع هيكل العربات، الدهان، تجميع المكونات الكهربية والميكانيكية والدواخل، الاختبارات الاستاتيكية، ضم عربات القطار).

وأكدت شركة تالجو أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة السكة الحديد المصرية في المرحلة النهائية للتصنيع، بينما القطار الثاني في مرحلة التجميع، وجار حاليا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث والرابع، وأوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليا بين القطارات الأخرى التي يتم تصنيعها لألمانيا وإسبانيا.

توجه الوزير والعضو المنتدب للشركة مع الوفد المرافق في جولة داخل المصنع وتم مشاهدة القطارات المتعاقد عليها في كل مراحل التصنيع، ثم اختتم وزير النقل جولته داخل المصنع بتفقد عربات الدرجة الأولى والثانية للقطار الأول، الذي تم تصنيعه للهيئة.

وعلى هامش جولته في مصنع قطارات تالجو، أكد وزير النقل أن هذه الصفقة تأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكة الحديد، موضحا أن هذا التعاقد بالإضافة إلى التعاقد مع التحالف المجري الروسي الجاري تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

قطارات السكة الحديد الجديدة تعمل في عدد من الدول المتقدمة

وأضاف الوزير أن قطارات تالجو تمثل إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل وخاصة السكة الحديد، بهدف الارتقاء بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم، لافتاً إلى أن هذه القطارات تعمل في عدد من الدول المتقدمة مثل إسبانيا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا.

وذكر وزير النقل أن كل قطار من القطارات المتعاقد عليها يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي تالجو على وصول أول قطار منتصف ديسمبر القادم وان يتم ضغط جدول التوريد لباقي القطارات التي ستصل تباعاً.

وأوضح أن هذه النوعية من القطارات تتميز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير بسرعة في المنحنيات، مما يساعدها على تقليل زمن الرحلة، بالإضافة إلى تمتعها بسرعات تشغيلية عالية تصل إلى160 كم/ ساعة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً في معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار، وبالتالي توفير الوقود المستهلك في الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها .

وأشار إلى أن القطارات الجديدة ستوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانيات مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.