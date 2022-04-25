وزير النقل والفريق أسامة ربيع يتفقدان «ترسانة السويس» للوقوف على خطة التطوير

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الإثنين، أرصفة وأحواض ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة للهيئة.

وتعد تلك الترسانة من أقدم الترسانات المصرية بمنطقة البحر الأحمر والمتاخمة للمدخل الجنوبى لقناة السويس ببور توفيق وميناء السويس

ويأتي التفقد في إطار استراتيجية الحكومة من خلال وزارة النقل لتطوير المواني المصرية والمنافذ البحرية والترسانات بما يحقق عائد للاقتصاد القومى وبناء سفن صب حتى حمولة 60 ألف طن بشراكة عالمية.

تهدف خطة التطوير الاستفادة من عبور ١٨ ألف سفينة سنويًا بهذه المنطقة للارتقاء الخدمات المقدمة للسفن للإصلاح وسلامة البدن وفق المواصفات العالمية.

وتشهد ترسانة السويس أعمال تطوير تنفذها شركات وطنية، في إطار خطة الدول لتعظيم الاستفادة من الترسانات البحرية لدورها الهام في صيانة كافة الوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة علاوة على دورها في بناء الوحدات البحرية وتحديث مرفق المعديات.