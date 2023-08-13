وزير النقل: «هنصنع الدولار» ولن نستورد عربة سكة حديد أو مترو

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن وزارته تدعم جميع الشركات الوطنية الهادفة إلى توفير صناعات يتم استيرادها من الخارج، ليتم توطينها وتصنيعها محليا، معبرا عن ذلك بقوله “عايزين نصنع الدولار”، في إشارة منه إلى أن التوسع في التصنيع المحلي والتصدير وتوفير دولار للسوق المحلية، بمثابة تصنيع للعملة الصعبة.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده عقب الانتهاء من جولة قام بها في مصنع سيماف، إلى أن الوزارة تستهدف عقب دخول القطار الكهربائي السريع للخدمة، عدم استيراد أي عربات سكة حديد أو مترو من الخارج، لأن الشركات المعلبة ستكون اكتسبت الخبرة الكافية لتوطين هذه الأنشطة في السوق المحلية.

وذكر وزير النقل أنه جار إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة، مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة، حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعى والذى يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية.

والثانى : لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ )، والتعاون مع شركة تالجو الاسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية ، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك ، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم، إضافة للتعاون القائم مع سيماف.