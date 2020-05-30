وزير النقل : هناك التزام من المواطنين بالكمامات يصل لـ90% واستهلكنا ربع مليون وحدة اليوم

موضحا أنه راهن على وعي الركاب في القطارات والمترو، وظهر ذلك اليوم بارتداء معظم الركاب الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

قال المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، إن هناك التزاما من المواطنين بارتداء الكمامات الطبية بنسبة تصل لـ90%، موضحا أنه راهن على وعي الركاب في القطارات والمترو، وظهر ذلك اليوم بارتداء معظم الركاب الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنه تم نقل 2 مليون مواطن بالسكة الحديد والمترو، موضحا أن تم توفير الكمامات في منافذ التذاكر بسعر التكلفة حيث تم توفير مليون كمامة.

وأكد أنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة على توفير مليون كمامة، و200 ألف كمامة من شركات قطاع خاص لتوفير الاحتياجات اليومية بالمترو والسكة الحديد، موضحا أنه تم استهلاك 250 ألف كمامة اليوم على أن يتم توفير المستهلك من القوات المسلحة لتوفير احتياطي يومي يصل لمليون وحدة.

وأكد الوزير أنه تلقى توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الكمامات للمواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه قام بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الصناعة والتجارة لعمل ذلك.

وأكد أن هناك ازدحاما بمحطات المترو وبعض محطات القطارات لكن سيتم زيادة عدد القطارات لمواجهة التكدس من الغد.