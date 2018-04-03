وزير النقل: هدفي إرضاء وراحة المواطن

مدحت إسماعيل: قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن هدفه الأساسي منذ توليه الوزارة إضافة إلى فريق العمل بالوزارة وهيئة السكة الحديد، هو إرضاء وراحة وتحقيق أمن المواطن، قائلاً" نعمل حالياَ على تطوير خطوط شبكة السكة الحديد ولا نريد من…

مدحت إسماعيل:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن هدفه الأساسي منذ توليه الوزارة إضافة إلى فريق العمل بالوزارة وهيئة السكة الحديد، هو إرضاء وراحة وتحقيق أمن المواطن، قائلاً” نعمل حالياَ على تطوير خطوط شبكة السكة الحديد ولا نريد من المواطن سوى الصبر، وسيرى خلال عامين منظومة نقل جديدة.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى، أنه تم استحداث نظام الرخصة لمن يتم السماح له بالعمل فى تشغيل القطارات، لأول مرة فى تاريخ السكة الحديد، من أجل زيادة معدلات السلامة والأمان.

من جانبه، قال المهندس محمد عامر، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة بالسكة الحديد خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم تطبيق النظام الجديد ابتداء من 2019، لافتا إلى أنه سيتم منح هذه الرخصة لكل العاملين من قبل قطاع السلامة بالسكة الحديد والوزارة.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تطبيق هذا النظام على العمالة فى هيئة السكة الحديد والشركات الخاصة أو العامة، التي تعمل على خطوط السكك الحديدية.