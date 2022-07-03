وزير النقل: نوفر وسيلة مواصلات حديثة تغني المواطن عن سيارته الخاصة (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إن القطارات الحديثة ستسهم في توفير الوقت والرفاهية للمواطن فضلا عن تخفيض نسب استهلاك الوقود، و نوفر وسيلة مواصلات حديثة تغني المواطن عن سيارته الخاصة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح أنه لا بد من ترسيخ ثقافة استخدام وسائل النقل الحديثة في المواصلات، ولو لم يتم اتخاذ قرار 3 يوليو 2013 لم يكن هناك مشروعات قومية في مصر.

وتابع الوزير أنه لم يكن هناك دولة قبل 3 يوليو والحال كان سيئا للغاية، وكانت مصر ذاهبة إلى ظلام، لكن القوات المسلحة والشرطة استجابة لمطلب الشعب، وجرى تأمين المنشآت العامة والحيوية.

و أكد وزير النقل أن المواطن سيشعر بتحسن في الخدمة المقدمة له في وسائل النقل، مشيرا إلى أن القطارات الحديثة تساهم في توفير الوقت للمواطن، وساهم في تخفيض استهلاك الوقود أيضا.

ولفت إلى أن محطة عدلي منصور التبادلية تهدف لربط التجمعات العمرانية الجديدة، كما أن مشروعات النقل الحديث تعد نقلة حضارية مشرفة نتمنى الحفاظ عليها.

و قال وزير النقل إن الدولة نفذت خطة للنهوض بالدولة في جميع القطاعات، والعاصمة الإدارية الجديدة كانت مخططة منذ 2013 .