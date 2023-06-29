وزير النقل: نهدف لربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن المشروع القومي للطرق يهدف إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية.

وأضاف: «وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية».

وأوضح وزير النقل أنه تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم.

أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها

وذكر أن من أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها هي تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وبتكلفة 10.4 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه.

ويضاف إلى ما سبق تطوير وازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (المرحلة الأولي بطول 76 كم) وتكلفة 11.2 مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق (المرحلة الأولي بطول 10 كم) وتكلفة مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي (المرحلة الأولي بطول 11 كم) وتكلفة 475 مليون جنيه، وتطوير طريق المعاهدة (السويس – الإسماعيلية) بطول 80 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه، وازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه.

مشروعات محاور النيل

وبالنسبة لمحاور النيل، قال وزير النقل إن إنشاء محاور النيل يهدف إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

وأشار إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.

ولفت إلى أنه تم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 (تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط) ليصبح الإجمالي 51 محور وجاري العمل حالياً في تنفيذ 21 محور جديد من أهمها (بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط).

وبخصوص الكباري العلوية والأنفاق، أوضح وزير النقل أن إنشاء الكباري العلوية والأنفاق يهدف إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلاً للمعديات.

وأشار إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق.

وأضاف أنه تم إنجاز 934 كوبري / نفق وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي.

الطرق المحلية داخل المحافظات

وفيما يتعلق بالطرق المحلية داخل المحافظات، ذكر أن في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم انجاز 36 ألف منها.

وبالنسبة لطرق مبادرة حياة كريمة، قال وزير النقل إن في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركز في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم انجاز 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا.