وزير النقل: نهدف لجعل ميناء الإسكندرية حاضنا لكافة الأنشطة اللوجستية المتطورة

قال وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير أن تم إعادة تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضناً لكافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة لخدمة حركة التجارة العالمية وكبرى خطوط الشحن والسفن العملاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظة الاسكندرية، حيث استعرض الفريق المهندس كامل الوزير تخطيط وتطوير مشروعات النقل في محافظة الاسكندرية.

وأضاف وزير النقل: ”في اطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة النقل في مصر للتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، فقد تم وضع إستراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة فى محافظة الأسكندرية وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد، ويوجد بها أهم ميناء تجاري بالدولة وأكثر من 50% من حركة التجارة الخارجية“.

وذكر أن وزارة النقل قامت بوضع تخطيط شامل لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية تعتمد أساساً على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي وإستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير النقل النهري والبحري.

واستعرض الوزير المخطط العام لميناء الاسكندرية الكبير، مشيرا الى انه جارى إنشاء مجموعة من الأنشطة سيتم إفتتاح بعضها والبعض الأخر خلال الربع الأول من العام القادم ومن أهم تلك المشروعات محطة تحيا مصر متعددة الاغراض (55 – 62) التي يبلغ اطوال ارصفتها 2500 متر بعمق 17.5 متر، ومحطة رصيف الاخشاب والغلال (85/ 3) بطول 433 متر وعمق 1505 متر، ومحطة متعددة الاغراض بميناء الدخيلة (رصيف 100) بطول ارصفة 1680 متر وغاطس 18 متر.

ويضاف إلى ما سبق محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف يبلغ 1150 وغاطس 15.5 متر، ومحطة الصب الجاف الغير نظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف 540 متر، والمنطقة اللوجيستية المتكاملة بحوض المتراس بمساحة 273 فدان.

وبالنسبة لحواجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير، أشار وزير النقل الى أن تم تخطيط وتصميم المشروع وعمل النمذجة الهيدروديناميكة بواسطة مكتب أرتيليا الفرنسي وبالتنسيق مع قيادة القوات البحرية وتم البدء في التنفيذ ليشكل الحاجز البيئة البحرية المناسبة لكافة الأنشطة المخططة لميناء الإسكندرية الكبيرة.

تطوير شبكة النقل النهري فى نطاق الإسكندرية

كما استعرض وزير النقل خطة تطوير شبكة النقل النهري فى نطاق الإسكندرية، حيث أكد انه في اطار خطة تطوير النقل النهري في مصر كونه وسيلة نقل قليلة التكاليف وصديقة للبيئة جارى تطوير ترعة النوبارية والتى تخدم ميناء الأسكندرية الكبير وذلك من خلال تطوير وتأهيل ترعة النوبارية، وتطوير كباري هويس المالح، وإنشاء ميناء نهرى علي البر الغربي للترعة، وتطوير مصرف المكس وتحويله الي مجري ملاحي.

وأشار وزير النقل الى تطوير وتكريك وتأهيل وحماية جسور ترعه النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس ك 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الأمنة.

وفيما يتعلق بإنشاء كباري هويس المالح، أوضح الوزير ان المشروع يتكون من عدد 2 كوبري سيارات بطول 210 متر للكوبري وكوبري سكة حديد متحرك بطول 48 متر، وذلك للسماح بمرور الوحدات النهرية بحاويات بإرتفاع 2 حاوية رأسية إلى الظهير اللوجيستي لميناء الإسكندرية.