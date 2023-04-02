وزير النقل: نهدف تقليل استخدام السيارات الخاصة لتخفيف الزحام وتقليل التلوث البيئي

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن وزارة النقل تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتخفيف الزحام وتحقيق وفر في المحروقات ولتقليل التلوث البيئى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الفريق مهندس كامل الوزير لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة، ورافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وبدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة الحاصلة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم طبقاً لـ”ENR” العالمية، حيث تعتبر عملاً هندسياً فريداً من نوعه منفذ على مساحة 15 فداناً وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة هي (المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق ومحطة القطار الكهربائي LRT ومحطة قطار سكك حديد السويس ومحطة أتوبيسات سوبر جيت والأتوبيس الترددي).

وتفقد الوزير انتظام العمل بالمحطة وكذلك المول التجاري بالمحطة المكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمي المول بمساحة 16 ألف متر مربع، متابعاً انتظام جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT والخدمات المميزة لمستخدمي القطار، الذي يعتبر وسيلة المواصلات الرئيسية للمتجهين الى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم متابعة منظومة إصدار الاشتراكات الخاصة لمستخدمي القطار.

ثم استقل وزير النقل أحد القطارات المتجهة الى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، والتقى بعدد من الركاب سواء من المتجهين الى مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل والشروق والمتجهين الى العاصمة الإدارية الجديدة، الذين أشادوا بالخدمة المقدمة ووصفوه بانه نقلة كبيرة في وسائل النقل الجماعي في مصر.

عدد ركاب القطار الكهربائي الخفيف يزداد يوما بعد يوم

واكد كامل الوزير أن عدد الركاب المستخدمين للقطار الكهربائي الخفيف يزداد يوما بعد يوم خاصة بعد تشغيل خطوط أتوبيسات من المدن العمرانية الجديدة الى محطات القطار الكهربائي والعكس، وهو ما ظهر يوميا من خلال زيادة الإقبال على ركوب القطار، بالإضافة الى استخدام اماكن انتظار السيارات المجاورة للمحطات.

وأشار إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يعتبر جزء من منظومة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة التي يتم تنفيذها حالياً تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في هذه النوعية من وسائل المواصلات لتقديم افضل مستويات الخدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة استقل وزير النقل احد أتوبيسات العاصمة التي تعمل بالكهرباء من محطة الفنون والثقافة متوجهاً إلى مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تجدر الإشارة هنا أن وزارة النقل قامت بتوفير شبكة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة للانتقال بواسطتها إلى الحي الحكومي وكافة أنحاء العاصمة الإدارية.