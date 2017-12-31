وزير النقل: ننفذ مشروعات لتطوير السكة الحديد بتكلفة 51.5 مليار جنيه

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 51.5 مليار جنيه، تشمل تحديث إشارات وشراء جرارات وعربات جديدة.وأضاف عرفات، في تصريح، الأحد، خلال تفقده محطة سكة حديد كوم أمبو، أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحدي



قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 51.5 مليار جنيه، تشمل تحديث إشارات وشراء جرارات وعربات جديدة.

وأضاف عرفات، في تصريح، الأحد، خلال تفقده محطة سكة حديد كوم أمبو، أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتقديم مستوى خدمة أفضل للركاب وحسن التعامل معهم.

والتقى الوزير، عددًا من الركاب للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، حيث أشاد عدد كبير منهم بانتظام مواعيد قيام القطارات.

واستقل وزير النقل كابينة جرار القطار رقم 87 (قطار نوم) في المسافة من كوم أمبو حتى الأقصر؛ للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء السير، والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار، وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات.

كما تفقد الوزير محطة الأقصر للسكك الحديدية؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأكد أنه يقدر دور سائقي القطارات وجميع طوائف التشغيل الذين يبذلون جهدا كبيرا في تقديم الخدمة للمواطنين.