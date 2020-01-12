نقل وملاحة

وزير النقل : نقوم بتطوير 262 محطة سكة حديد ولازم الراكب يساعدني (فيديو)

قال إنه افتتح اليوم محطة سكك حديد بورسعيد بعد التطوير بتكلفة 83 مليون جنيه.
أحمد صبري 12:26 ص, الأثنين, 13 يناير 20 12:26 ص, الأثنين, 13 يناير 20

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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن الوزارة تقوم بتطوير 262 محطة سكة حديد من أصل 705محطات منها 174 محطة يتم تأهليها حاليا.

وأشار وزير النقل إلى أن جميع محطات عواصم المحافظات جرى تطويرها بشكل كبير لتكون واجهة مكتملة الخدمات وستشمل محطات بورسعيد وسيدي جابر ودمنهور .

وأضاف وزير النقل في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنه افتتح اليوم محطة سكك حديد بورسعيد بعد التطوير بتكلفة 83 مليون جنيه.

وأوضح أنه تفقد جميع الخدمات وشباك التذاكر لاهتمامه بالعتصر البشري ومعرفة معدلات التحصيل.

وخاطب الوزير ركاب السكة الحديد قائلا : إحنا بنأخد الأجرة علشان أعمل محطات وبنية تحتية وأنا بخدمك يبقى لازم تساعدني بالانضباط واتباع التعليمات وأنك متدخنش سجاير في القطار ومتعديش المزلقانات ولاتركب بدون تذكرة.

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بقلم أحمد صبري

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